atp miami

Tennis, Sinner trionfa anche a Miami: battuto Lehecka in due set

Doppio 6-4 per l'altoatesino: è il titolo numero 26 e il settimo Masters 1000 in carriera

30 Mar 2026 - 08:59
videovideo

Jannik Sinner vince anche a Miami e completa il Sunshine Double (trionfo a Indian Wells e in Florida) senza perdere nemmeno un set. L'altoatesino piega con un doppio 6-4 il ceco Jiri Lehecka e conquista così il suo titolo numero 26 in carriera, oltre che il settimo Masters 1000. Il classe 2001 si avvicina ulteriormente a Carlos Alcaraz: il sorpasso al primo posto della classifica Atp può arrivare già sulla terra rossa di Montecarlo.

Nel giro di poco più di una settimana, Jannik Sinner fa ancora la storia. Dopo il trionfo a Indian Wells, ecco quello a Miami: il Sunshine Double è realtà dopo il doppio 6-4 a Lehecka. Anche se, soprattutto in Florida, di sole ce n'è ben poco, dato che dopo il primo set c'è una lunga interruzione per pioggia di un match tra l'altro iniziato con più di un'ora di ritardo per via del clima all'Hard Rock Stadium. Fattori che non smuovono l'altoatesino di un centimetro: il classe 2001, in avvio, strappa il servizio sull'1-1, poi annulla tre palle break risalendo da 0-40 e portandosi sul 3-1. Nel lunghissimo nono game, Jannik potrebbe prendersi già il set col secondo break, ma il ceco, alla prima finale in un Masters 1000 in carriera, annulla due set point. Tutto, in ogni caso, rinviato al turno in servizio di Sinner, che fa 6-4. Dopo soli tre punti del secondo parziale, torna la pioggia: c'è da attendere quasi due ore prima di ripartire. Al rientro in campo, Lehecka deve cancellare cinque break point (3 sull'1-1, 2 sul 2-2), ma al sesto crolla: Sinner passa dal 4-4 al 6-4 che gli permette di aggiornare il libro dei record. Siamo a 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000; Jannik è inoltre il primo nella storia a centrare il Sunshine Double lasciando tutti gli avversari a zero. Il tutto per il titolo numero 26 in carriera e il settimo per questa categoria di tornei. I prossimi due obiettivi sono Montecarlo e la vetta della classifica Atp: Sinner non perderà punti, Alcaraz, che ha vinto nel 2025, ne perderà 1000. Ce ne saranno solo 190 di differenza: il sorpasso è possibile.

Atp Miami, Sinner batte Lehecka e conquista il Sunshine double

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

sinner
miami
2026
record

Ultimi video

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

I più visti di Tennis

Sinner in finale, a Montecarlo può tornare n.1: tutti gli scenari per il sorpasso ad Alcaraz

Sinner 'vede' il Sunshine Double di... Federer: "Lehecka giocherà più libero di me"

Sinner batte Zverev in due set, è in finale a Miami contro Lehecka

Bolelli-Vavassori campioni a Miami! La coppia azzurra conquista il primo Masters 1000

Errani e Paolini, la finale del doppio interrotta nel primo set

Errani e Paolini si arrendono in finale, Miami è della coppia Siniakova-Townsend

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:15
Sospiro di sollievo per Allegri: allarme rientrato per Rabiot, contro il Napoli ci sarà
09:12
Il Paese più veloce del mondo
09:08
Sinner lancia gli Azzurri: che colpo di tacco in allenamento!
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli
09:07
Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"
09:05
F1, Minardi: "Antonelli talento naturale, ma lasciamolo tranquillo"