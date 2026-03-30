Tennis, Sinner trionfa anche a Miami: battuto Lehecka in due set

Nel giro di poco più di una settimana, Jannik Sinner fa ancora la storia. Dopo il trionfo a Indian Wells, ecco quello a Miami: il Sunshine Double è realtà dopo il doppio 6-4 a Lehecka. Anche se, soprattutto in Florida, di sole ce n'è ben poco, dato che dopo il primo set c'è una lunga interruzione per pioggia di un match tra l'altro iniziato con più di un'ora di ritardo per via del clima all'Hard Rock Stadium. Fattori che non smuovono l'altoatesino di un centimetro: il classe 2001, in avvio, strappa il servizio sull'1-1, poi annulla tre palle break risalendo da 0-40 e portandosi sul 3-1. Nel lunghissimo nono game, Jannik potrebbe prendersi già il set col secondo break, ma il ceco, alla prima finale in un Masters 1000 in carriera, annulla due set point. Tutto, in ogni caso, rinviato al turno in servizio di Sinner, che fa 6-4. Dopo soli tre punti del secondo parziale, torna la pioggia: c'è da attendere quasi due ore prima di ripartire. Al rientro in campo, Lehecka deve cancellare cinque break point (3 sull'1-1, 2 sul 2-2), ma al sesto crolla: Sinner passa dal 4-4 al 6-4 che gli permette di aggiornare il libro dei record. Siamo a 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000; Jannik è inoltre il primo nella storia a centrare il Sunshine Double lasciando tutti gli avversari a zero. Il tutto per il titolo numero 26 in carriera e il settimo per questa categoria di tornei. I prossimi due obiettivi sono Montecarlo e la vetta della classifica Atp: Sinner non perderà punti, Alcaraz, che ha vinto nel 2025, ne perderà 1000. Ce ne saranno solo 190 di differenza: il sorpasso è possibile.