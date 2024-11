Jannik Sinner sbarca a Torino per le ATP Finals: visita di controllo al J Medical prima degli allenamenti

A Torino è già scoppiata la "Sinnermania" nonostante manchi ancora una settimana al via delle Nitto ATP Finals. Il 23enne di Sesto Pusteria è sbarcato nella città sabauda in vista dell'appuntamento internazionale, tuttavia prima di iniziare gli allenamenti, ha deciso di far una visita al J Medical per sottoporsi ad alcuni esami di routine. Il fuoriclasse altoatesino è di casa presso la struttura bianconera avendo già affrontato il percorso di recupero dall'infortunio all'anca, patito in primavera dopo il Masters 1000 di Montecarlo.