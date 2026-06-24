Giorgio Armani Tennis Classic: Sinner batte 2-0 Norrie in un match esibizione

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Era tanta l’attesa per il ritorno in azione di Jannik Sinner e l’azzurro ha dato sensazioni positive, vincendo 6-3, 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Hurlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall’eliminazione patita al secondo turno al Roland Garros, l’altoatesino ha fatto il suo debutto stagionale sull’erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon.
LA PARTITA
Sinner e Norrie, rispettivamente numero 1 e 29 del ranking Atp, tornano a sfidarsi per la seconda volta in carriera, dopo il trionfo dell’azzurro al terzo turno del Masters 1000 di Madrid dello scorso aprile. L’occasione è il match esibizione nel contesto del Giorgio Armani Tennis Classic, torneo su erba all'Hurlingham Club di Londra, in preparazione a Wimbledon. L’altoatesino parte bene e toglie subito il servizio al britannico nel primo game, riuscendo poi a mettere a segno qualche ace nei propri turni in battuta.
Il primo set si gioca su ritmi blandi e si chiude sul 6-3 a favore di Sinner, autore di due break: Norrie annulla infatti tre set point nel nono gioco, ma cede al quarto. Jannik è in controllo e lo conferma pure nel secondo set, quando toglie un’altra volta il servizio al nativo di Johannesburg e scappa sul 4-2. Nel gioco seguente, Sinner concede l’unica palla break della sua partita, ma la annulla rapidamente con una combinazione servizio-diritto, sigillando poi l’incontro con un altro 6-3: si spegne in rete l'ultima risposta di Norrie.