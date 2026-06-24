Giorgio Armani Tennis Classic: Sinner batte 2-0 Norrie in un match esibizione

Era tanta l’attesa per il ritorno in azione di Jannik Sinner e l’azzurro ha dato sensazioni positive, vincendo 6-3, 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Hurlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall’eliminazione patita al secondo turno al Roland Garros, l’altoatesino ha fatto il suo debutto stagionale sull’erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon.