TENNIS

Giorgio Armani Tennis Classic: Sinner batte 2-0 Norrie in un match esibizione

Il numero 1 al mondo fa il suo debutto stagionale sull’erba, tornando in campo a circa un mese dalla débâcle al Roland Garros. Buoni segnali verso Wimbledon

24 Giu 2026 - 17:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Era tanta l’attesa per il ritorno in azione di Jannik Sinner e l’azzurro ha dato sensazioni positive, vincendo 6-3, 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Hurlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall’eliminazione patita al secondo turno al Roland Garros, l’altoatesino ha fatto il suo debutto stagionale sull’erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon.

LA PARTITA

Sinner e Norrie, rispettivamente numero 1 e 29 del ranking Atp, tornano a sfidarsi per la seconda volta in carriera, dopo il trionfo dell’azzurro al terzo turno del Masters 1000 di Madrid dello scorso aprile. L’occasione è il match esibizione nel contesto del Giorgio Armani Tennis Classic, torneo su erba all'Hurlingham Club di Londra, in preparazione a Wimbledon. L’altoatesino parte bene e toglie subito il servizio al britannico nel primo game, riuscendo poi a mettere a segno qualche ace nei propri turni in battuta.

Il primo set si gioca su ritmi blandi e si chiude sul 6-3 a favore di Sinner, autore di due break: Norrie annulla infatti tre set point nel nono gioco, ma cede al quarto. Jannik è in controllo e lo conferma pure nel secondo set, quando toglie un’altra volta il servizio al nativo di Johannesburg e scappa sul 4-2. Nel gioco seguente, Sinner concede l’unica palla break della sua partita, ma la annulla rapidamente con una combinazione servizio-diritto, sigillando poi l’incontro con un altro 6-3: si spegne in rete l'ultima risposta di Norrie.

Leggi anche

Sinner: "Voglio il bis a Wimbledon. Sto bene, Parigi è alle spalle"

tennis
sinner
norrie

Tennis

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

01:47
Tennis, parla Binaghi

Tennis, parla Binaghi

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

04:11
DICH BERRETTINI POST ARNALDI DICH

Berrettini: "Non volevo finisse così, avrei meritato di più"

02:32
DICH ARNALDI POST BERRETTINI DICH

Roland Garros, Arnaldi: "Strano essere qui in semifinale con Cobolli"

03:03
DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

03:08
DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

I più visti di Tennis

Ranking Atp, Sinner raggiunge le 77 settimane da numero uno e si prepara per Wimbledon

Sorpresa Serena Williams: non solo doppio, torna a Wimbledon anche nel singolare

Sinner numero 1 anche degli incassi: ecco la cifra monstre per ogni minuto giocato

Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:24
Ravenna aspetta Ronaldinho, il sindaco: "Un evento indimenticabile"
Logo Serie A
17:07
Serie A 2026/27, svelati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate
17:03
Sinner rientra bene e si avvicina al meglio a Wimbledon: 6-3 6-3 a Norrie all'Armani Tennis Classic
 Marco Cecchinato
16:56
Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026
16:50
Serie B, Davide Possanzini è il nuovo allenatore del Südtirol