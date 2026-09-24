TENNIS

Alcaraz: "Sinner mi manca, ogni tanto gli ho mandato dei messaggi"

Alla vigilia della Laver Cup lo spagnolo ha parlato con nostalgia del suo grande rivale, il cui rientro è sempre più vicino

24 Set 2026 - 10:36
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Fin qui un solo confronto in tutto il 2026 e appena cinque tornei in comune. A causa dei reciproci problemi fisici, quest'anno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono affrontati soltanto una volta, con l'azzurro che ha vinto l'unico scontro diretto nella finale di Montecarlo riconquistando la vetta della classifica mondiale Atp, e lo spagnolo ammette candidamente la nostalgia del suo più grande rivale: "Mi manca, mi manca vederlo in giro e giocarci contro. Mi spinge a diventare un giocatore migliore - ha detto Alcaraz da Londra, dove parteciperà alla Laver Cup con la squadra europea capitanata da Yannick Noah - La gente aspetta con ansia queste sfide, quindi credo che sarà un bene riprenderle".

"Ogni tanto gli ho mandato dei messaggi, credo un paio di volte, soprattutto quando vinceva tutto nella prima parte della stagione", ha raccontato lo spagnolo, che in questi giorni si sta allenando con i compagni di squadra di Team Europe, inclusi Zverev e Cobolli. 

Quando torna Sinner?

 "Jannik si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo anche perché è stato fermo quasi una cinquantina di giorni" ha detto Volandri a Supertennis. "Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene" ha continuato il ct azzurro, aggiungendo che si aspetta un ritorno oltre le aspettative come Sinner aveva fatto dopo il rientro dal caso Clostebol. "Per lui la priorità è tornare al cento percento e ha bisogno di tutto il tempo per fare questo, poi si faranno tutti i discorsi del caso" ha però aggiunto, quindi la presenza del numero uno del mondo all'Atp 500 di Pechino vinto lo scorso anno resta in forte dubbio. 

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