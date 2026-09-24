Alcaraz: "Sinner mi manca, ogni tanto gli ho mandato dei messaggi"

"Jannik si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo anche perché è stato fermo quasi una cinquantina di giorni" ha detto Volandri a Supertennis. "Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene" ha continuato il ct azzurro, aggiungendo che si aspetta un ritorno oltre le aspettative come Sinner aveva fatto dopo il rientro dal caso Clostebol. "Per lui la priorità è tornare al cento percento e ha bisogno di tutto il tempo per fare questo, poi si faranno tutti i discorsi del caso" ha però aggiunto, quindi la presenza del numero uno del mondo all'Atp 500 di Pechino vinto lo scorso anno resta in forte dubbio.