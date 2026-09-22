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Tennis, Volandri sul ritorno in campo di Sinner: "Sta bene, tornerà subito competitivo"

Quando torna in campo Jannik Sinner? Volandri svela i dettagli sul recupero dal problema al ginocchio e la preparazione in vista del rientro

22 Set 2026 - 13:01
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Filippo Volandri, capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, ha fatto il punto della situazione sul recupero e le tempistiche di rientro di Jannik Sinner che sta lavorando per superare il problema al ginocchio destro che gli ha fatto saltare gli Us Open.

A che punto è la preparazione fisica di Sinner?

 "Jannik si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo anche perché è stato fermo quasi una cinquantina di giorni" ha detto Volandri a Supertennis. "Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene" ha continuato il ct azzurro, aggiungendo che si aspetta un ritorno oltre le aspettative come il numero uno del mondo ci aveva abituato dopo il rientro dal caso Clostebol.

Sinner e la Coppa Davis

 Il tema Sinner si intreccia inevitabilmente con la Coppa Davis, di cui proprio oggi è stato sorteggiato il tabellone: "Per Jannik, ovviamente, la priorità è tornare al 100% e quindi ha bisogno di tutto il tempo per fare questo, poi si faranno tutti i discorsi del caso" non si sbilancia Volandri confermando come la priorità assoluta resti comunque il pieno recupero al cento per cento delle capacità fisiche prima di programmare gli impegni ufficiali. 

Il casco per Jannik Sinner firmato Mad56

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