Tennis, Volandri sul ritorno in campo di Sinner: "Sta bene, tornerà subito competitivo"

"Jannik si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo anche perché è stato fermo quasi una cinquantina di giorni" ha detto Volandri a Supertennis. "Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene" ha continuato il ct azzurro, aggiungendo che si aspetta un ritorno oltre le aspettative come il numero uno del mondo ci aveva abituato dopo il rientro dal caso Clostebol.