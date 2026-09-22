TENNIS E MOTORI

Sinner pronto per la Formula 1? Un casco personalizzato in regalo

L'omaggio dell'artista Mad56 al numero 1 del tennis

22 Set 2026 - 12:27
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C'è il tricolore, c'è il suo arancione e anche il carbonio a vista. Cos'è? Il nuovo casco Bell da Formula 1 personalizzato di Jannik Sinner. A realizzarlo è stato Massimo Dante, in arte Mad56, che colora i caschi per Alexander Albon (Williams) e Checo Perez (Cadillac) nel circus. In passato ha anche lavorato per Charles Leclers, ha infatti la sua firma il casco con il quale il monegasco si è laureato campione del mondo in Formula 2. Un regalo che l'artista di Rovereto ha voluto fare al numero 1 del tennis mondiale e che ha consegnato direttamente a Montecarlo. È nota la passione per i motori di Sinner e spesso, nel ruolo di ambassador, ha assistito alle gare di Antonelli e compagni: l'ultima volta a Monza con vittoria proprio di Kimi.

Il casco per Jannik Sinner firmato Mad56

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