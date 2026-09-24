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Tennis, Billie Jean King Cup: Paolini batte Zheng, Italia-Cina sull’1-1

Si decide tutto nel doppio: Jasmine piega la cinese 2-0 con il punteggio di 6-3, 7-6

24 Set 2026 - 16:39
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© Getty Images | BJKC 2026: Italia-Cina
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L’Italia riporta la sfida di Billie Jean King Cup in parità contro la Cina: dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per 6-0, 6-2 contro Shuai Zhang, Jasmine Paolini pareggia i conti superando sempre 2-0 Qinwen Zheng, con in punteggio di 6-3, 7-6 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. L’azzurra domina nel primo parziale, soffre nel secondo ma riesce a spuntarla al tie-break. Ora la sfida si decide nel match di doppio.

PAOLINI VS ZHENG
Jasmine Paolini riporta subito in carreggiata l’Italia nella Billie Jean King Cup, 1-1 contro la Cina: un’ora e quarantacinque minuti per l’azzurra per superare Qinwen Zheng e mandare la sfida nel doppio. Primo parziale da manuale per Jasmine, che trova un break decisivo per allungare e archiviare la pratica con un netto 6-3 per dare subito un segnale. La sfida nel corso del secondo set è molto più equilibrata: si resta in parità fino al 5-5, quando Paolini trova il suo break. Partita finita? Non proprio: Zheng risponde, 6-6 e tie-break. L’italiana è sotto 0-3, ma con una grande rimonta va a vincere il mini-parziale decisivo e con il 7-6 si prende il match con il definitivo 2-0 e firma l’1-1 nel computo con la Cina. Ora le sorti dell’Italia nella Billie Jean King Cup si decidono nel match di doppio.

COCCIARETTO VS ZHANG
L’Italia è sotto 1-0 nel confronto con la Cina in Billie Jean King Cup: Shuai Zhang si impone per 2-0 contro Elisabetta Cocciaretto. Il match dell’italiana dura solamente un’ora contro la cinese, che parte a razzo nel corso del primo parziale con un secco 6-0 in soli ventisei minuti di gioco. Elisabetta sembra non riuscire minimamente ad entrare in partita, ma fortunatamente nel secondo set si sblocca e trova il primo game. Sul 2-1 in favore della Zhang arriva l’ennesimo break subito dall’italiana, con la sua avversaria che scappa via sul 4-1. L’unica vera chance per Cocciaretto arriva sul punteggio di 4-2: ben quattro palle break annullate dalla cinese, che evita quindi il rientro dell’italiana e poi chiude nel turno di battuta della sua avversaria con il definitivo 6-2 che significa 2-0 e 1-0 Cina nella sfida all’Italia. Ora Paolini sfida Zheng, in caso di vittoria azzurra il match di doppio deciderà la sfidante dell’Ucraina. Se Paolini dovesse perdere, l’Italia sarebbe fuori.

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