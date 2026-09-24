Tennis, Billie Jean King Cup: Paolini batte Zheng, Italia-Cina sull’1-1

PAOLINI VS ZHENG

Jasmine Paolini riporta subito in carreggiata l’Italia nella Billie Jean King Cup, 1-1 contro la Cina: un’ora e quarantacinque minuti per l’azzurra per superare Qinwen Zheng e mandare la sfida nel doppio. Primo parziale da manuale per Jasmine, che trova un break decisivo per allungare e archiviare la pratica con un netto 6-3 per dare subito un segnale. La sfida nel corso del secondo set è molto più equilibrata: si resta in parità fino al 5-5, quando Paolini trova il suo break. Partita finita? Non proprio: Zheng risponde, 6-6 e tie-break. L’italiana è sotto 0-3, ma con una grande rimonta va a vincere il mini-parziale decisivo e con il 7-6 si prende il match con il definitivo 2-0 e firma l’1-1 nel computo con la Cina. Ora le sorti dell’Italia nella Billie Jean King Cup si decidono nel match di doppio.