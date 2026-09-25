Sinner, allarme primo posto atp: Zverev si avvicina e studia il piano per il sorpasso

L'azzurro aveva sprintato nel finale della scorsa stagione: dopo aver vinto a Pechino, c'era stata l'eliminazione precoce a Shanghai. Poi la tripletta Vienna, Parigi e Atp Finals che oggi rappresentano un considerevole bottino di punti da difendere: in totale sono 3000. Zverev, al contrario, ha poco da confermare. Lo swing asiatico non aveva regalato gioie al tedesco che aveva raccolto appena 110 punti un anno fa. Con un doppio successo a Pechino e Shanghai Zverev balzerebbe subito in testa alla classifica mondiale.