Russell: "Giro perfetto, ma Leclerc proverà ad attaccarmi alla curva 1"

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Potrebbe partire da Baku la rimonta di George Russell su Andrea Kimi Antonelli. L'inglese ha conquistato una pole strepitosa, mentre il bolognese leader del campionato di F1 ha rovinato tutto nel Q1, andando a sbattere e ritrovandosi sul fondo dello schieramento per il GP azero. Russell sa che l'occasione è ghiotta e non potrà commettere lo stesso errore di Monza. "Ho fatto un giro perfetto, avevo anche i margini giusti tra chi mi stava davanti e chi mi stava dietro, questo mi ha dato la possibilità di fare molto bene l'ultimo rettilineo. È andata alla grande", ha detto a caldo.
"Era un po' che non ci riuscivo, mi sento benissimo, probabilmente è il più grosso margine che abbia mai avuto in tutta la carriera - ha proseguito il britannico, che ha rifilato oltre otto decimi a Leclerc e Piastri -. La macchina mi ha dato ottime sensazioni, quando riesci a fare tutto bene come oggi è una sensazione fantastica. Sento che siamo in una buona posizione per lottare per la vittoria, ma Charles sarà motivato. Proverà ad attaccarmi in curva 1, ma sono fiducioso per come è andata".
Se il vantaggio sul giro secco fa stare tranquillo Russell, preopccua invece Charles Leclerc. "Siamo nella posizione che ci aspettavamo però il divario è molto maggiore di quanto ci aspettassimo. È stato un giro piuttosto buono, Lewis era davanti 3-4 secondi rispetto a me, sono riuscito a fare un buon giro alla fine, ma quando vedo il divario da Russell penso che il giro non fosse così tanto buono - ha ammesso il monegasco - . Siamo stati dietro per tutto il weekend, ci aspettavamo in parte di essere così lontani dopo una giornata difficile nelle libere. Stamattina avevamo un pochino di speranza in più".
"La temperatura delle gomme è stato un grosso problema per me, per tutto il weekend. Ho faticato nel Q2, e poi anche nel Q3 non avevo nessuno davanti, ero estremamente lento nel rettilineo" ha invece detto Lewis Hamilton.
"È stata una sessione complicata per tutti, rispetto a ieri la temperatura è calata enormemente. I primi tre team hanno fatto una strategia diversa: Russell tre giri consecutivi, noi due e la McLaren uno più uno. Sapevamo che sarebbe stato un po' al limite però probabilmente gli altri hanno scelto meglio di noi", ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, al termine delle qualifiche.
"Russell favorito per la vittoria? Se guardiamo le qualifiche sicuramente, ma in ogni caso lotteremo e spingeremo fino alla fine, poi la gara è sempre un po' diversa, anche se è vero che lui è sembrato imbattibile", ha aggiunto. Sulle voci di un suo possibile addio al Cavallino Vasseur ha risposto che "è difficile non solo per me ma per tutti i membri del team. La settimana scorsa abbiamo dovuto leggere che qualcuno sarà licenziato, questo onestamente mette il team in un angolo. La F1 è una sfida enorme, siamo quattro team che combattono per un centesimo. La mancanza di serenità non aiuta il team ma è così, noi dobbiamo semplicemente continuare a lavorare".