Russell: "Giro perfetto, ma Leclerc proverà ad attaccarmi alla curva 1"

Potrebbe partire da Baku la rimonta di George Russell su Andrea Kimi Antonelli. L'inglese ha conquistato una pole strepitosa, mentre il bolognese leader del campionato di F1 ha rovinato tutto nel Q1, andando a sbattere e ritrovandosi sul fondo dello schieramento per il GP azero. Russell sa che l'occasione è ghiotta e non potrà commettere lo stesso errore di Monza. "Ho fatto un giro perfetto, avevo anche i margini giusti tra chi mi stava davanti e chi mi stava dietro, questo mi ha dato la possibilità di fare molto bene l'ultimo rettilineo. È andata alla grande", ha detto a caldo.