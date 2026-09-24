IL LUTTO

Addio a Elena Pero, storica voce del tennis di Sky Sport: aveva 60 anni

L'ultima telecronaca il trionfo di Sinner a Wimbledon. SportMediaset si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi

24 Set 2026 - 23:08
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© ansa

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Una drammatica notizia colpisce il mondo del giornalismo sportivo, del tennis e di tutti gli appassionati di questo sport. Si è spenta Elena Pero, voce del tennis di Sky Sport, dopo una lunga malattia. Aveva 60 anni. Ad annunciarlo Sky Sport, cui la giornalista ha dedicato tutta la propria carriera professionale: da oltre vent'anni è stata il volto e la voce di riferimento dell'emittente per il tennis, affiancata quasi sempre dall'ex tennista Paolo Bertolucci. L’ultima sua telecronaca, in coppia proprio con Paolo Bertolucci, risale alla finale di Wimbledon, quando ha celebrato il secondo trionfo di fila di Jannik Sinner contro Sascha Zverev, dopo averne raccontato il primo successo il 13 luglio 2025 contro Carlos Alcaraz. "Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. Non smetteremo di ascoltarti. E non smetteremo di ricordarti, cara Elena", il ricordo del direttore Federico Ferri. SportMediaset si stringe al dolore della famiglia e dei colleghi di Sky Sport.

"Difficile trovare parole che sappiano rendere giustizia alla passione immensa e alla straordinaria professionalità di Elena Pero", lo struggente ricordo di Paolo Bertolucci. "Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro proprio negli ultimi anni. Impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore, ricordando quel sorriso d’assenso, quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno. La promessa silenziosa di continuare a sognare insieme, raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun altro".

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