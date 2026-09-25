Tennis, Sinner non parteciperà all'ATP 500 di Pechino: "Non mi sento ancora pronto"

Un pensiero dedicato anche ai tifosi che si troveranno sugli spalti e fuori dall''Olympic Green Tennis Centre': "Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo nel 2025. Sono molto deluso di non poterlo difendere, ma sarò felice di poter tornare nel 2027. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo".