Tennis, Sinner non parteciperà all'ATP 500 di Pechino: "Non mi sento ancora pronto"

Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno in campo del numero uno al mondo, ma bisognerà attendere ancora. Jannik Sinner non volerà a Pechino per partecipare al China Open. L'annuncio lo ha dato lo stesso tennista altoatesino sul suo profilo social ufficiale di X. Il ginocchio destro continua a non essere al 100%. "Non è nelle condizioni in cui vorrei che fosse - motiva Sinner -. Non mi sento ancora pronto per competere. Farò di tutto per essere in campo il prima possibile".
Un pensiero dedicato anche ai tifosi che si troveranno sugli spalti e fuori dall''Olympic Green Tennis Centre': "Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo nel 2025. Sono molto deluso di non poterlo difendere, ma sarò felice di poter tornare nel 2027. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo".
Prosegue, quindi, il lungo periodo di assenza del classe 2001, che non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio scorso, giorno del trionfo a Wimbledon. Rimane in piedi, quindi, l'incognita di quando Sinner tornerà a calcare il campo. I prossimi appuntamenti in programma sono Shanghai (dal 7 al 18 ottobre) e Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre, torneo anche questo vinto l'anno scorso dal numero uno).