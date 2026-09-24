Tennis, il rientro di Sinner è sempre più vicino: atteso domenica a Pechino

Il periodo di stop forzato sta finalmente per finire. Domani Jannik Sinner parteciperà alla sfilata di Gucci in Via Colleoni per la Fashion Week di Milano e poi dal capoluogo meneghino dovrebbe prendere l’aereo che lo porterà in Cina per giocare l’Atp 500 di Pechino, che prenderà il via mercoledì 30 settembre (martedì è in programma il sorteggio del tabellone). L’altoatesino ha superato i problemi al ginocchio ed è atteso dagli organizzatori del torneo nella mattinata di domenica per inaugurare lo swing asiatico. Un rientro, a distanza di oltre due mesi dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio, attesissimo dal suo amico e rivale Alcaraz e da tutto il circuito, in cui l'azzurro si ripresenterà da numero 1 del mondo (status da difendere dall’assalto di Zverev, leader della Race per le Finals).