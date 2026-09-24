Tennis, il rientro di Sinner è sempre più vicino: atteso domenica a Pechino

Il casco per Jannik Sinner firmato Mad56
© Foto da web
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Il periodo di stop forzato sta finalmente per finire. Domani Jannik Sinner parteciperà alla sfilata di Gucci in Via Colleoni per la Fashion Week di Milano e poi dal capoluogo meneghino dovrebbe prendere l’aereo che lo porterà in Cina per giocare l’Atp 500 di Pechino, che prenderà il via mercoledì 30 settembre (martedì è in programma il sorteggio del tabellone). L’altoatesino ha superato i problemi al ginocchio ed è atteso dagli organizzatori del torneo nella mattinata di domenica per inaugurare lo swing asiatico. Un rientro, a distanza di oltre due mesi dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio, attesissimo dal suo amico e rivale Alcaraz e da tutto il circuito, in cui l'azzurro si ripresenterà da numero 1 del mondo (status da difendere dall’assalto di Zverev, leader della Race per le Finals).
Il percorso di recupero di Sinner ha visto una prima fase cruciale a Torino, presso il J Medical, dedicata alle cure e alla riabilitazione graduale dalla tendinite al ginocchio destro. Successivamente, al Country Club di Montecarlo, Jannik ha ripreso in mano la racchetta crescendo d'intensità giorno dopo giorno. A certificare la buona tenuta del ginocchio è stato un test ad altissimo ritmo svolto proprio nel Principato con Flavio Cobolli, prima che il romano volasse a Londra per la Laver Cup con il Team Europe. Un allenamento con un top 10 utile per saggiare gli spostamenti e le sollecitazioni tipiche del ritmo partita, immortalato anche dai social del tennista romano.
A Pechino, dove si presenta da campione in carica (ha conquistato il torneo sia nel 2023 che nel 2025) e da prima testa di serie del tabellone, Sinner tornerà su un campo che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il sorteggio ufficiale si terrà martedì 29 settembre, mentre il torneo prenderà il via mercoledì 30 per concludersi con la finale di martedì 6 ottobre. L'esordio dell'altoatesino è ipotizzato per la giornata di mercoledì, anche se l'ufficialità si avrà soltanto con l'uscita dell'ordine di gioco.
Nelle prime uscite, la prudenza resterà inevitabilmente la parola chiave: più che la vittoria, la priorità assoluta sarà valutare la tenuta fisica e ritrovare il ritmo gara in vista di un finale di stagione che si preannuncia particolarmente denso di impegni. Oltre alla presenza ancora in dubbio per il Masters 1000 di Shanghai, all'orizzonte ci sono infatti i tornei di Vienna, Parigi-Nanterre, le ATP Finals di Torino e in mezzo anche l'esibizione di lusso al Six Kings Slam in Arabia Saudita, che Sinner già ha vinto due volte in finale contro Alcaraz.
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