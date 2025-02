Stop Sinner, a rischio il primo posto? Quali tornei salterà e chi potrebbe superarlo

Per poter metter nel mirino il primo posto della classifica lo spagnolo e il tedesco non si potranno permetter passi falsi. Zverev infatti da qui a maggio dovrà difendere 920 punti: 90 per la semifinale a Los Cabos, 20 per il secondo turno ad Acapulco, 180 per i quarti di finale a Indian Wells, 90per i quarti a Monaco di Baviera. Alcaraz invece ne avrà 1400 da confermare: 1000 per la vittoria a Indian Wells, 200 per i quarti di finale a Miami e altrettanti per i quarti a Madrid. Confermare i risultati dell'anno scorso per entrambi gli inseguitori non basterebbe a spodestare Sinner: Zverev prima degli Internazionali di Roma dovrebbe mettere in cascina 2515 punti per l'aggancio in testa, mentre ad Alcaraz ne servirebbero ben 3720. Combinazioni di risultati molto complessi ma non impossibili vista la serie di tornei importanti a cui Jannik non potrà partecipare.