Sinner, Kyrgios: "Piuttosto sospetto... Giorno triste, la giustizia non esiste"

"Dodgy as" (Piuttosto sospetto). Così il grande nemico di Jannik Sinner, Nicholas Kyrgios, commenta a caldo su X l'accordo tra il numero uno del mondo e la Wada sul caso Clostebol. Poi ancora sui social: "Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che la squalifica sarebbe di 1-2 anni. Ovviamente la squadra dei Sinner ha fatto tutto il possibile per andare semplicemente avanti e accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no? Triste giorno per il tennis. L'equità nel tennis non esiste. Cosa avrei voluto accadesse? Quello che è successo ad altri giocatori nel passato". E ancora: "Conosco molti giocatori che in questo momento la pensano allo stesso modo, quindi vorrei organizzare degli spazi live la prossima settimana per poterne parlare. Restate sintonizzati per sapere quando sarà il momento esatto", ha scritto ancora il tennista australiano.