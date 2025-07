Esaote partner di Fondazione Milano Cortina 2026

Esaote metterà a disposizione delle Olimpiadi invernali i suoi sistemi diagnostici. L'azienda italiana ha siglato un accordo di partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 che "rafforza il prestigio dell'evento e assicura uno standard elevato nei servizi medici associati", spiega una nota. Ecografi, risonanze magnetiche, sistemi radiologici e software per la gestione delle immagini diagnostiche messi a disposizione da Esaote "garantiranno un supporto rapido e affidabile nei diversi cluster Olimpici e Paralimpici, agevolando la complessità del sistema medico dei Giochi". Una collaborazione, precisa la fondazione, che va oltre il 2026, estendendosi all'eredità dei territori coinvolti: buona parte delle apparecchiature messe a disposizione confluiranno nella legacy che l'evento lascerà; un potenziamento duraturo dei servizi locali a beneficio delle comunità. "Accogliamo con orgoglio Esaote come nuovo Olympic e Paralympic Sponsor di Milano Cortina 2026. Il nostro sistema medico presenta tutte le caratteristiche per assicurare il massimo dell'assistenza medica ad atleti e spettatori. Il ruolo di Esaote è fondamentale non solo per il periodo dell'evento ma anche per il futuro dei territori" commenta Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. "Esaote, forte di un'esperienza consolidata nel settore medicale e del suo ruolo di innovatore nell'imaging muscolo-scheletrico e nella medicina dello sport, rinnova con questo accordo il proprio impegno nei valori di internazionalità, inclusione e lavoro di squadra. Siamo pronti per questo passo, in linea con la nostra vision e mission, che mettono al centro la salute, l'innovazione e le persone" sottolinea Franco Fontana, CEO di Esaote.