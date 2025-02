Sinner: "Un caso che incombeva su di me da troppo, per questo ho accettato l'offerta della Wada"

Jannik Sinner ha commentato così l'accordo con la Wada: "Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e mi rendo conto che le rigide regole della Wada rappresentano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l'offerta della Wada di risolvere questo procedimento sulla base di un accordo 3 mesi di sospensione”.