Atp Finals, De Minaur: "Sinner? So come batterlo ma non è la cosa più facile"

"Ci ho giocato contro moltissime volte, anche se molti potrebbero non pensarlo so come batterlo. Non è così facile, vero? Bisogna colpire la palla molto forte, molto piatta, molto profonda e vicina alle linee. E' qualcosa che cerco di fare, ma ovviamente non è la cosa più facile". Così Alex De Minaur in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro Jannik Sinner nella semifinale delle Atp Finals. "Penso che per avere delle vere occasioni devo servire bene per tutta l partita. Il mio servizio è calato un po', doveva essere migliore - ha aggiunto - Credo di avere ancora molto da dare, non ho raggiunto ancora il mio apice. Devo stare anche attento a quanto mi impegno e quanta pressione mi metto addosso, perché questo che mi ha condotto a vivere momenti bui. Il desiderio di continuare a migliorare, di volere sempre di più e di aspettarmi di più...devo trovare un sano equilibrio". "Come visto nelle ultime due partite ho la capacità di giocare con un ritmo più alto e anche con uno stile di tennis più aggressivo. Penso che sia questo che serve per battere i migliori giocatori del mondo", ha concluso l'australiano.