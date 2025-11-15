Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
SPRINT RACE

Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Solo quinto il poleman Bezzecchi, autore di un primo giro da incubo

di Stefano Gatti
15 Nov 2025 - 18:05
1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Scatto da manuale dal centro della prima fila e gara tutta in controllo per Alex Marquez nella Sprint di Valencia. Il vicecampione del mondo salta subito Marco Bezzecchi che dalla pole accusa il colpo e chiude il primo giro in sesta posizione, per poi chiudere solo quinto. Sul secondo gradino del podio sale Pedro Acosta (KTM Red Bull), mentre il terzo è di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che era scattato dall'esterno della prima fila. Per Alex Marquez quinta vittoria in carriera nel formato Sprint, la terza del 2025. Quarta casella della classifica per Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse, superato solo a due giri dalla bandiera a scacchi da Di Giannantonio. 

© Getty Images

© Getty Images

Sesta piazza dietro al già citato Bezzecchi (matematicamente terzo nel Mondiale) per Franco Morbidelli (VR46) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Monster) e Brad Binder con la seconda KTM ufficiale. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR) completano la top ten. Solo quattordicesimo al traguardo Francesco Bagnaia che partiva dalla sesta fila ed è stato scavalcato di sei punti (294 a 288) da Acosta nella volata per la quarta casella della classifica generale. A Sprint terminata il ducatista è stato convocato in Direzione Gara per un richiamo (senza penalità annesse) per non aver lasciato subito la sede stradale nel Q1 della mattinata, quando era rimasto senza benzina a causa di un errore del suo box in fase di rifornimento. Ventiduesimo e ultimo classificato Jorge Martin, autore di un "lungo" che gli ha fatto perdere tempo e verosimilmente ritmo. KO dopo quattro soli dei tredici giri in programma le due Honda ufficiali: Joan Mir scivola in frenata e falcia in pieno la RC213V gemella dell'incolpevole Luca Marini.

motogp
gp valencia
sprint race

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

GP Valencia: svetta Miller. Nelle retrovie Bezzecchi, Bagnaia e Martin

La consapevolezza di Bagnaia: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:40
Haaland, macchina da due gol a partita: "Sento la responsabilità di portare la Norvegia ai Mondiali. Donnarumma grande portiere"
18:39
Stadio San Siro a Milan e Inter: stop ai biglietti gratis per i consiglieri comunali
18:35
Sinner di nuovo in finale alle ATP Finals: "Che vinca il migliore. I miei genitori non ci saranno"
18:24
Atp Finals, De Minaur: "Sinner? So come batterlo ma non è la cosa più facile"
18:22
Gaudenzi: "Finals in Italia per altri 5 anni. Nel 2026 ancora a Torino, poi si vedrà"