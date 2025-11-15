Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Sesta piazza dietro al già citato Bezzecchi (matematicamente terzo nel Mondiale) per Franco Morbidelli (VR46) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Monster) e Brad Binder con la seconda KTM ufficiale. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR) completano la top ten. Solo quattordicesimo al traguardo Francesco Bagnaia che partiva dalla sesta fila ed è stato scavalcato di sei punti (294 a 288) da Acosta nella volata per la quarta casella della classifica generale. A Sprint terminata il ducatista è stato convocato in Direzione Gara per un richiamo (senza penalità annesse) per non aver lasciato subito la sede stradale nel Q1 della mattinata, quando era rimasto senza benzina a causa di un errore del suo box in fase di rifornimento. Ventiduesimo e ultimo classificato Jorge Martin, autore di un "lungo" che gli ha fatto perdere tempo e verosimilmente ritmo. KO dopo quattro soli dei tredici giri in programma le due Honda ufficiali: Joan Mir scivola in frenata e falcia in pieno la RC213V gemella dell'incolpevole Luca Marini.