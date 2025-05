Sinner si prepara al Roland Garros: mercoledì a Parigi, giovedì il sorteggio

"È stata una buona lezione e un buon test per Parigi. Ci sono delle cose che dobbiamo migliorare se vogliamo fare bene in Francia, ma sono più vicino di quanto mi aspettassi al livello che sento di dover raggiungere", ha detto Jannik subito dopo la finale contro Alcaraz, mostrando un certo ottimismo sulla crescita di condizione dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol. A Parigi l'anno scorso Sinner era diventato numero uno al mondo ed era uscito in semifinale con Alcaraz. Nell'edizione 2025 il confronto con lo spagnolo, salito al numero due del ranking, invece sarà possibile soltanto in finale visto il posizionamento dai lati opposti del tabellone.