Binaghi: "Voglio rendere il tennis più popolare del calcio, tra Sinner e Alcaraz mi tengo Jannik"

I progetti per il futuro, comunque, sono giustamente ambiziosi, a partire dalla copertura del campo centrale: "Lo aspettiamo da 15 anni, anche perché oltre alla copertura darà 2mila posti in più, che sono la manna che cade dal cielo, perché la passione degli italiani non può essere contenuta da quel piccolo Centrale. Sarà pronto per l'edizione del 2028. Come ha detto il presidente Mezzaroma di Sport e Salute, i lavori dovrebbero iniziare il primo giorno successivo alla prossima edizione del torneo quindi a maggio 2026. Condizioni diverse per il torneo 2027? No, identiche condizioni. Credo che succederà come quando hanno coperto il centrale di Wimbledon, non ci sarà interruzione nella gestione della manifestazione".