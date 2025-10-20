Logo SportMediaset

Lotta, Grand Prix Guadalajara: Parlati vince nei 90 kg

20 Ott 2025 - 20:10

Un trionfo, un secondo e un terzo posto. Italia su tutti i gradini del podio nel Grand Prix di judo ospitato da Guadalajara. Dopo l'acuto di Leonardo Casaglia nel tabellone dei -81 kg, sono altri due azzurri a brillare nella giornata conclusiva del torneo in Messico. Innanzitutto il superlativo Christian Parlati, che spazza via lo statunitense Alexander Knauf, lo slovacco Alex Barto e i due brasiliani Guilherme Schimidt e Marcelo Fronckowiak conquistando il successo nei -90 kg. Poi la categoria -100 kg, in cui Enrico Bergamelli sfiora il podio fermandosi al quinto posto ma fa ancora meglio Gennaro Pirelli, che batte il padrone di casa messicano Victor Ochoa, il cileno Thomas Briceno e il suddetto compagno di Nazionale prima della sconfitta in finale con l'azero Zelym Kotsoiev che lo attesta al secondo posto. 

