Internazionali d'Italia, Sinner si prepara con Ruud in vista dell'esordio con Navone

Il numero 1 al mondo ha osservato con attenzione anche la sfida fra Federico Cinà e Mariano Navone con l'argentino che si è imposto al primo turno per 6-3 6-3. Un avversario senza dubbio ostico per Sinner che si troverà di fronte un atleta specialista della terra rossa, in grado di vincere lo scorso anno ben cinque Challenger. Il numero 129 al mondo ha dimostrato di poter far emergere colpi di classe che potrebbero metter in difficoltà l'azzurro.