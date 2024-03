Sinner ritrova Medvedev e punta ad allungare la striscia positiva: "Sarà diverso dagli Australian Open"

TENNIS

L'azzurro affronterà per l'undicesima volta il russo con l'obiettivo di mantenere il trend vincente aperto lo scorso anno a Pechino. Appuntamento venerdì non prima delle 20 italiane

Atp Miami, Sinner travolge Machac





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il successo degli Australian Open, a Miami sarà nuovamente Jannik Sinner vs Daniil Medvedev. Una sfida che sta diventando un grande classico per il tennis mondiale e che, nonostante non abbia grosse ripercussioni sulla classifica ATP, ci dirà qualcosa su quali possano essere le aspettative per l'azzurro anche in vista della stagione sulla terra. Il russo è tornato dopo il lungo stop post-Melbourne e si è subito qualificato per le semifinali dove per l'undicesima volta in carriera affronterà l'azzurro. Dopo Pechino il trend si è letteralmente invertito e se prima Medvedev rappresentava una bestia nera per Sinner, ora il discorso è opposto con il moscovita che teme ancor di più il 22enne di Sesto Pusteria. La sfida è in programma venerdì 29 non prima delle ore 20 italiane (le 15 locali).

La risposta arriva anche dalla solidità dimostrata da Sinner che, nonostante sia reduce da un vero e proprio tour de force negli States, ha regolato senza eccessivi patemi l'astro nascente Tomas Machac a differenza del prossimo avversario che ha sfoderato subito una partenza sprint contro Nicolás Jarry, ma che ha poi rischiato alla distanza salvando una palla break nel secondo set che avrebbe riaperto i giochi.

Vedi anche Tennis Sinner: "Partenza cauta con Machac, giocato bene i punti importanti" Chi non crede a questo eventuale "calo" del russo è proprio Sinner che ha prospettato una sfida "difficile ovviamente". "Ha fatto finale a Indian Wells, è in fiducia, e qui ha vinto lo scorso anno - ha spiegato il talento tricolore -. Sara' un match tecnico e dovrò farmi trovare pronto a eventuali novità, sono certo che dopo la finale agli Australian Open cambierà qualcosa".

Per scoprire chi avrà la meglio e potrà giocarsi un posto in finale sarà necessario attendere la serata di venerdì 29 marzo. L'incontro potrebbe aprire la strada all'ennesimo capitolo del duello con Carlos Alcaraz, favorito dall'altra parte del tabellone e atteso dall'incontro dei quarti con il bulgaro Grigor Dimitrov fondamentale per preservare il secondo posto nel ranking mondiale da eventuali rimonte di Sinner. Il vincente della sfida tra Alcaraz e Dimitrov affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 39' di gioco, l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 della classifica Atp.