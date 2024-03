Sinner: "Partita molto dura, forte mentalmente"

TENNIS

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A un certo punto Jannik Sinner se l'è vista brutta, ma alla fine ha dato sfoggio di tutta la sua classe, anche mentale, per proseguire l'avventura nel Masters 1000 di Miami, dove c'è da difendere un titolo e continuare la scalata nel ranking Atp. "La partita è stata molto dura, sono contento del risultato. Ero in una posizione difficile, non facile da tirarmi fuori. Sono stato forte mentalmente, soprattutto nel secondo set quando ho avuto il set point sul 5-4", le parole del tennista altoatesino dopo il successo sull'olandese Griekspoor.

A metà secondo set, nel momento più complicato, è arrivata la pioggia; l'interruzione, durata circa trenta minuti, ha permesso a Sinner di confrontarsi con Darren Cahill: "Abbiamo analizzato insieme la situazione, sarei tornato in campo sotto di un set sotto e sul tre pari, ma la partita non era ancora persa. Abbiamo pensato a una cosa che non si è verificata e mi sono dovuto adeguare. Quando piove così non devi pensare solo al tennis, devi trovare un modo per rilassarti e per ritrovare le energie".

"E' stata una bella giornata, adesso vedremo quali difficoltà ci saranno negli ottavi. Cercherò di alzare il livello", ha aggiunto Sinner, che ora se la dovrà vedere con l'australiano Christopher O'Connell, numero 66 delle classifiche mondiali. "Lo conosco, mi ha battuto tre anni fa ad Atlanta, è un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi molto bene su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di finale di questo torneo per caso", la sua analisi.

Match assolutamente alla sua portata, comunque, oltretutto in una zona del tabellone sono usciti la maggior parte dei favoriti. Sulla sua strada Jannik potrebbe incontrare Medvedev o Ruud, ma solo in semifinale. Prima, ci potrebbe essere il derby con Matteo Arnaldi nei quarti.