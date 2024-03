Tennis, Atp Miami: Musetti regola Safiullin in due set. Out Jasmine Paolini

tennis miami

Il toscano fatica nel primo parziale, che dura oltre un'ora, poi approfitta del crollo del rivale: 7-5, 6-1 il punteggio che vale la sfida a Shelton. Navarro elimina l'azzurra

© Getty Images Lorenzo Musetti non sbaglia nel secondo turno del Miami Open, conquistando la sua prima vittoria dopo tre anni in questo Masters 1000. L'azzurro sconfigge in due set Roman Safiullin. 7-5, 6-1 il punteggio dopo 1h32', col toscano che rischia grosso nel primo set e chiude rapidamente il secondo, approfittando degli errori del rivale. Ora la sfida a Shelton (16). Out Jasmine Paolini, che cede alla statunitense Navarro (20) col punteggio di 6-2, 3-6, 6-0.

TABELLONE MASCHILE

Un primo set giocato punto a punto e un secondo set dominato. Lorenzo Musetti avanza così al terzo turno dei Miami Open, un Masters 1000 che non lo vedeva vincente a queste latitudini da tre anni, eliminando in due parziali Roman Safiullin: 7-5, 6-1 il punteggio finale dopo 1h32'. Il primo set è un'autentica battaglia, che inizia col russo che strappa il servizio all'azzurro e si porta in vantaggio. Musetti risponde e restituisce il colpo, poi si porta sul 3-2 dopo cinque game lunghissimi. Il gioco resta molto equilibrato, come ci si attendeva da due tennisti che non stanno vivendo il loro miglior momento dopo i momenti di gioia dell'anno scorso, e si susseguono dei continui cambiamenti di fronte. Musetti è bravo a portarsi sul 6-5, ma la strada sembra indirizzata verso il tiebreak quando Safiullin vola sul 40-0 nel dodicesimo game. Qui il russo osa troppo e si fa del male da solo: un doppio fallo, un errore marchiano a rete e un grande dritto di Musetti riportano i giochi sul 40-40. Sono gli errori di Safiullin a chiudere il set dopo 1h06': lo vince il toscano col punteggio di 7-5. Nel secondo parziale tutti si attendono la reazione del rivale, che invece affonda completamente dopo aver subito il break del 3-1. Moltissimi errori a rete e un rovescio mai vincente condannano Safiullin, con la crescita di Musetti che fa il resto: un secondo set "espresso" chiude i giochi dopo 1h32' di gioco col punteggio di 7-5, 6-1. Ora per Muso la sfida a Ben Shelton (16), che ha eliminato lo spagnolo Landaluce (wild card) col punteggio di 6-3, 6-4: i due si sono affrontati l'anno scorso sull'erba del Queen's, con la vittoria del toscano (6-4, 4-6, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Nulla da fare per il tennis italiano al femminile, che perde la sua ultima rappresentante. Il terzo turno è fatale a Jasmine Paolini (12), che manca l'accesso agli ottavi e viene eliminata da Emma Navarro dopo 1h51' di gioco col punteggio di 6-2, 3-6, 6-0. La gara sembra iniziare bene per la vincitrice del Wta 1000 di Dubai, che trova il primo vantaggio, ma si ritrova a subire gli scambi della rivale. La statunitense alza il livello del suo gioco e vince il primo set (6-2), per poi subire l'incoraggiante reazione dell'azzurra nel secondo: Paolini sembra averne per ribaltare l'esito della gara e pareggia i conti con un dominante 6-3. Il terzo set è quello decisivo e l'azzurra, dopo aver combattuto nei primi tre game, subisce un calo fisico che risulta decisivo. Navarro si porta sul 5-0 e Paolini serve per restare in gioco, portandola ai vantaggi: qui l'azzurra annulla due set point e la statunitense si complica la vita in un paio di scambi, prima di chiuderla con un errore al rovescio dell'italiana. Non ci saranno azzurre agli ottavi del Miami Open, avanza Emma Navarro (20).La sua sfidante sarà la vincente del duello tra Jessica Pegula (5) e Leylah Annie Fernandez (31).