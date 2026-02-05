MILANO-CORTINA 2026 Piazza Duomo accoglie la fiamma: l'ultima tedofora Nicoletta Manni accende il braciere olimpico

L'accensione del braciere olimpico in piazza Duomo ha rappresentato il momento culminante della giornata dedicata alla fiamma olimpica a Milano, accolta dagli applausi e dalla partecipazione di cittadini e turisti. A compiere il gesto simbolico è stata la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, al termine della staffetta che ha attraversato il centro cittadino. Dopo un viaggio di oltre 12 mila chilometri la fiamma, partita il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, ha raggiunto il capoluogo lombardo, dove ha toccato alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Lungo il percorso, centinaia di milanesi si sono radunati per assistere al passaggio dei tedofori, trasformando l'evento in una festa collettiva. Tra i protagonisti della staffetta Carlo Cracco, Christian Chivu, Mahmood, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Sono state proprio le ex campionesse di tennis Flavia Pennetta e Francesca Schiavone ad accompagnare la Fiamma olimpica verso piazza Duomo, attraverso Galleria Vittorio Emanuele II, e a consegnarla all'étoile Manni per gli ultimi metri del viaggio. "È stato meraviglioso, un'emozione veramente unica - le parole della Pennetta - Devo dire che non pensavo fosse così intenso quello che si prova, invece veramente ho guardato Francesca in un momento e aveva tutti e due gli occhi lucidi, quindi diciamo che è stata anche la chiusura per la carriera che abbiamo avuto, questo momento dedicato dopo tanti anni anche a noi come sportive e soprattutto essere presenti in un momento così importante per lo sport italiano che verrà ricordato per sempre. Milano è una città meravigliosa, il nostro Paese è un Paese meraviglioso che veramente si merita di vivere questi momenti molto più spesso".