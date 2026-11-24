Come previsto Piotr Zielinski salta la sfida di Champions contro lo Stoccarda. Il centrocampista polacco non ha lavorato in gruppo nell'ultimo allenamento dell'Inter prima dell'incrocio con i tedeschi. Assenti anche Calhanoglu - si attende per oggi l'esito degli esami clinici necessari per valutare l'entità dell'infortunio patito dal turco contro l'Atalanta - e Bonny, fuori causa per almeno altre due settimane. Zielinski è alle prese con una infiammazione al piede che ne ha già precluso l'utilizzo la scorsa domenica a Bergamo: Chivu spera di riaverlo per il match contro il Genoa di sabato. Aggregati i giovani Matteo Lavelli e Leonardo Bovo.