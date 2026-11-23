Alexander Zverev ha concluso la stagione da numero 1 del mondo, forte di due titoli Slam, i primi della sua carriera, e di 69 vittorie complessive. La sconfitta nella finale delle Nitto ATP Finals contro Carlos Alcaraz non ha alterato questa certezza. "Abbiamo vissuto un anno incredibile - ha detto dopo la finale - Quindi, un enorme grazie a tutti i componenti del mio team. E riproviamoci l'anno prossimo, sperando di fare anche qualcosa in più". Alle sue spalle ha concluso al secondo posto Jannik Sinner, nonostante l'infortunio al ginocchio che l'ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. L'azzurro ha 350 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, diventato a 23 anni il più giovane ad aver vinto almeno una volta tutti gli Slam e le Nitto ATP Finals.