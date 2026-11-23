Sinner si opera, ricorrerà al Ranking protetto? Cos’è e perché si spera che nel suo caso sia superfluo
Nel corso degli anni in tanti hanno utilizzato l’entry protection: tra loro anche Nadal, Berrettini e Murray, ma il caso di Jannik è diversodi Redazione Sportmediaset
L’intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia mette definitivamente la parola fine ai dubbi: Jannik Sinner dovrà affrontare uno stop forzato di circa tre/quattro mesi. Il problema fisico al ginocchio, che lo tormenta dai giorni successivi al trionfo a Wimbledon, costringerà l'altoatesino a saltare l'inizio della stagione 2027, compresi gli Australian Open e forse anche i Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami. Dopo un 2026 chiuso al numero 2 del mondo alle spalle di Alexander Zverev — con un bilancio di 44 vittorie, appena 3 sconfitte e 6 titoli in bacheca — per l'ex numero uno inizia ora una fase delicata: il sistema di calcolo dell'ATP, basato sulle ultime 52 settimane, lo obbligherà infatti a guardare con attenzione alle scadenze dei punti conquistati nell'ultima stagione...
Le tappe della discesa in classifica
Attualmente, forte di 7.950 punti, Sinner affronterà una progressiva perdita di punti a seconda dei tempi di rientro in campo, nel dettaglio:
Gennaio – Marzo 2027: Saltando gli Australian Open (semifinale nel 2026) e il torneo di Doha (quarti di finale), perderà complessivamente 900 punti (800 a Melbourne, 100 in Qatar). Fino ai primi di marzo resterà comunque sopra quota 7.000 punti, una cifra sufficiente a garantirgli la permanenza tra i primi 3 o 4 giocatori al mondo.
Aprile 2027 (rientro sulla terra rossa): È lo scenario al momento più accreditato perché conservativo. L'assenza dal Sunshine Double americano (vinto interamente nel 2026) gli costerebbe altri 2.000 punti. Con 5.050 punti residui al momento dell'eventuale rientro a Montecarlo, Sinner scivolerebbe intorno alla 4ª-5ª posizione mondiale, restando però saldamente nella Top 10 grazie ai punti ancora validi di Montecarlo, Madrid, Roma e Wimbledon.
Maggio – Giugno 2027: Qualora i tempi di recupero si allungassero impedendogli di difendere i tre Masters 1000 vinti consecutivamente sul rosso nel 2026 (altri 3.000 punti in uscita), il totale crollerebbe a 2.050 punti, facendolo uscire dalla Top 20 prima del Roland Garros.
Estate 2027: Nel peggiore degli scenari possibili, con uno stop prolungato oltre Wimbledon, Sinner vedrebbe azzerarsi quasi completamente il proprio punteggio, uscendo dai primi 50-100 tennisti del ranking.
Cos'è e quando serve davvero il 'Ranking protetto'
A partire dal 10 gennaio 2027 scatteranno le 26 settimane consecutive di assenza dal circuito, soglia minima richiesta dal regolamento ATP per accedere alla Entry Protection (il cosiddetto ranking protetto). Nonostante l'idoneità formale, si tratta di uno strumento che Sinner avrà bisogno di attivare solo in caso di ricadute o rinvii estivi.
Come funziona il Ranking Protetto:
Calcolo della posizione
Non congela i punti reali, ma assegna una classifica fittizia basata sulla media delle posizioni occupate nei primi 3 mesi di stop (per Sinner sarebbe la 1ª o 2ª posizione).
Se il rientro avverrà regolarmente ad aprile sulla terra battuta, l'altoatesino non avrà alcuna necessità di ricorrere a questa tutela: restando tra i primi dieci del mondo, potrà entrare di diritto in tutti i tabelloni principali e mantenere lo status di testa di serie. Anche nell'ipotesi più critica di un ritorno posticipato all'estate, oltre al ranking protetto Sinner potrebbe comunque contare sulle wild card degli organizzatori, sempre pronti a garantire un posto in tabellone a un campione del suo calibro. La vera sfida, al di là del ranking, sarà ritrovare la condizione migliore per provare a conquistare sul campo il pass per le ATP Finals di fine anno.