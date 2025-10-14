Italia-Israele: a Udine corteo pro Pal sciolto dopo inizio tensioni con polizia

Il corteo pro Pal giunto a piazza primo Maggio si è sciolto dopo che sono iniziati scontri e tensioni tra una parte dei manifestanti, che hanno agito per lo più a volto coperto, e la polizia. Il gruppo che aveva tentato di rompere i cordoni di sicurezza in modo violento in via della Vittoria ora si era poi spostato in via Piave. Polizia, carabinieri e Guardia di finanza sono intervenuti per disperderli. Al passaggio del gruppo gran parte dei bidoni della spazzatura sono stati divelti. Diverse le transenne ribaltate a terra.