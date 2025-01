Tennis, Australian Open 2025: Sinner agli ottavi, battuto Giron in tre set

Quarta volta negli ottavi di finale degli Australian Open per Jannik Sinner, che continua ad alzare pian piano il ritmo e l'intensità del suo gioco nello Slam che lo vede difendere il titolo. Il numero uno del seeding e del ranking Atp ha la meglio su Marcos Giron in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio in 2h01' di gioco. Si parte subito nel migliore dei modi per l'altoatesino, visto che Jannik vola sul 3-0: Giron reagisce col servizio e prova a mettere in difficoltà l'azzurro, che reagisce e vince 6-3.