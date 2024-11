Sinner contro Fritz: alle Finals il remake della finale degli Us Open

Dopo aver regolato Alex de Minaur, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Taylor Fritz nel secondo match del girone Ilie Nastase delle Atp Finals. Sfida che per l'altoatesino non sarà decisiva per il blindare il passaggio in semifinale. Dopo il successo di Medvedev con l'australiano in due set, infatti, anche in caso di vittoria contro l'americano, il numero uno dovrà comunque rimandare il discorso qualificazione a giovedì, quando affronterà l'ultima gara del gruppo Nastase proprio contro il russo.