Atp Finals, Sinner contro Fritz con la semifinale nel mirino

Dopo aver regolato Alex de Minaur, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Taylor Fritz nel secondo match del girone Ilie Nastase delle Atp Finals. Sfida che potrebbe risultare già decisiva per il blindare il passaggio in semifinale. In caso di vittoria contro l'americano, a caccia di "vendetta" dopo la finale degli Us Open persa contro l'azzurro, e contemporanea sconfitta di Daniil Medvedev nell'altra partita, il numero uno del mondo avrebbe infatti la certezza di chiudere il gruppo al primo posto con una gara d'anticipo.