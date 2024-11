Tennis, Atp Finals: pronto riscatto di Medvedev, battuto De Minaur in due set

Pronto riscatto per Daniil Medvedev alle Nitto ATP Finals in corso a Torino dopo la sconfitta all'esordio contro lo statunitense Taylor Fritz. Il russo numero 4 del mondo ha superato in due set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-4 e resta in corsa nel girone con Jannik Sinner. Medvedev ha impiegato poco per trovare la chiave della partita: la difesa dell'avversario è crollata già al terzo game, quando è arrivato il primo break. Poi Medvedev ha dilagato, imponendo il suo ritmo, e il set è scivolato via in 40 minuti.