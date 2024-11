Atp Finals, Sinner premiato con coppa n.1 del Mondo: "Qui è speciale"

Sinner "sul pezzo", Vagnozzi non ha avuto bisogno di stimolarlo. Solo a metà allenamento il team si è fermato per qualche minuto e in panchina l'atmosfera si è sciolta. Ormai è tutto pronto per l'ennesima sfida di un anno esaltante. Domani alle 20.30 l'atmosfera sarà bollente all'Inalpi Arena, sempre gremita in questi giorni. Ed è proprio sull'entusiasmo della piazza che si punta per avere la conferma di Torino come sede della prestigiosa manifestazione anche per il quinquennio 2026-2030. Nell'ambiente sportivo si dà per scontato che le Nitto Atp Finals resteranno in Italia: per la destinazione sono in ballo Torino e Milano - anche con un possibile ticket - con quest'ultima preferita da alcuni sponsor. La decisione si conoscerà solo domenica prossima, il giorno della finale. A livello sportivo è inutile fare pronostici per ora, le sorprese sono dietro l'angolo: dopo la sconfitta di Medvedev con Fritz è arrivata anche quella di Alcaraz con Ruud. Troppo falloso lo spagnolo (frenato da un'indisposizione), che ha perso in due set 6-1, 7-5.