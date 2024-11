Tennis: clamoroso alle Atp Finals, Alcaraz ko con Ruud

Il cemento indoor non è la superficie preferita di Carlos Alcaraz e questo non è più un mistero, ma il ko in apertura di girone alle Atp Finals con Ruud fa rumore e non poco, perché obbliga già lo spagnolo a non sbagliare le prossime due con Zverev e Rublev. A preoccupare è anche la portata della sconfitta, perché il norvegese domina il primo set. Al netto di due palle break annullate in apertura, lo scandinavo sale rapidamente sul 4-1, evita il controbreak strappa per la seconda volta di fila il servizio. Il risultato è un 6-1 in poco più di mezz'ora di gioco.