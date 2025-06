Sinner: "Finale di Parigi? Mai così bene sulla terra". Ora c'è Halle, il tabellone

Dopo la fine della stagione su terra, conclusa con due finali a Roma e Parigi, Sinner si è preso una settimana di riposo, nel corso della quale è tornato a casa: "Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari, con la gente che mi vuole bene e con cui sono tranquillo. Mi sono rilassato con momenti semplici, giocando a ping pong e facendo una grigliata in famiglia. La normalità è quello che mi serve per recuperare". Il numero 1 al mondo, inoltre, ha raccontato di come ha affrontato i giorni successivi alla partita di Parigi, una vera e propria maratona: "È stata una partita incredibile e di altissimo livello. Non è finita come volevamo, ma succede". E poi: "È successo anche ai migliori al mondo vivere dei momenti così, ma dipende come ognuno reagisce e anche da che prospettiva la si guarda, se i match point mancati o una partita dove ho raggiunto un livello che non avevo mai raggiunto sulla terra battuta. Mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezza e non mi sono lamentato di niente". Queste le sue parole a Sky Sport.