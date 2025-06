Djokovic e il rapporto con i campioni: "Sempre rispettato Federer e Nadal, ma mi trovavo meglio con Rafa"

La dicotomia è però pesata soprattutto a inizio carriera per Djokovic che ha dovuto ritagliarsi uno spazio fra due giganti che hanno fatto la storia di questo sport: "Non sono mai stato amato come Federer e Nadal, perché non sarei dovuto essere lì. Ero il piccolo, il terzo arrivato, che diceva: ‘Diventerò il numero uno’. A molti questo non piaceva - ha aggiunto il fuoriclasse di Belgrado -. Mi sentivo come un bambino non voluto. Mi chiedevo perché fosse così. Mi faceva male. Pensavo che, se mi fossi comportato in modo diverso, i tifosi mi avrebbero accettato. Ma non è stato così".