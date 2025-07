Osimhem è arrivato a Istanbul: migliaia di tifosi del Galatasaray ad accoglierlo

Grande festa in Turchia per l'arrivo di Victor Osimhen, per cui a questo punto manca solo l'ufficialità del passaggio al Galatasaray. L'ex attaccante del Napoli è salito su un volo privato che lo ha portato a Istanbul. Sull'aereo anche il vicepresidente operativo della società turca Abdullah Kavukcu e l'intermediario internazionale George Gardi, entrambi determinanti nella lunga e complicata trattativa con gli azzurri per portare a termine l'operazione. Ad attendere il bomber nigeriano, atterrato poco dopo le 21, si sono presentati migliaia di tifosi del Gala per un'accoglienza in grande stile.