Sinner fa vincere anche il suo team: Vagnozzi e Cahill migliori coach 2023

TENNIS

I due allenatori del campione altoatesino premiati dall'Atp: "Un grande onore"

Continuano ad arrivare riconoscimenti per Jannik Sinner e il suo team. L'ultimo in ordine di tempo è l'Atp Coach of the Year Award, premio assegnato dagli allenatori presenti sul circuito al termine della stagione a Simone Vagnozzi e Darren Cahill per i risultati ottenuti dal numero uno azzurro nel 2023. Che sui social festeggiano. "Grazie per avermi accolto a braccia aperte in questo team italiano", ha scritto su X (ex Twitter) Darren Cahill. "Un grande onore ricevere questo premio e soprattutto condividerlo con una gran persona come Darren", ha commentato Vagnozzi su Facebook.

Vagnozzi ha iniziato a lavorare con Sinner nel febbraio 2022 e nel mese di giugno dello stesso anno al team si è aggiunto anche Chaill, che in precedenza aveva già lavorato al fianco di ex n° 1 del mondo quali Andre Agassi e Lleyton Hewitt. Sinner, dopo aver vinto il premio come giocatore più amato dal pubblico, è in lizza anche per quello del "Most Improved Player" nonché per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award.