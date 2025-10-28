Sinner e il no alla Coppa Davis, Binaghi: "L'aveva già detto un anno fa"

"Quando ho capito che sarebbe finita così? L'anno scorso. Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino, durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in un'intervista a La Stampa sul no di Jannik Sinner alla sua partecipazione alla Coppa Davis di quest'anno.