Tennis, Sinner trionfa a Vienna ma il numero 1 ATP resta lontano

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner
Nonostante il trionfo a Vienna, il numero 1 ATP è lontano: per superare Alcaraz serve un finale di stagione perfetto e un po' di fortunadi Stefano Fiore
La vittoria nel torneo ATP 500 di Vienna non dovrebbe bastare a riaccendere del tutto le speranze di Jannik Sinner di chiudere il 2025 al primo posto del ranking mondiale. Anche in caso di un finale di stagione impeccabile, con trionfi sia al Masters 1000 di Parigi-Bercy sia alle Nitto ATP Finals di Torino, il campione altoatesino potrebbe arrivare al massimo a 11.500 punti. Serve una mano anche da... Carlos Alcaraz.
Il leader del ranking Carlos Alcaraz parte da una base di 11.050 punti, compresi i 10 garantiti per la partecipazione a Parigi. Il margine di vantaggio sul rivale italiano è di 450 punti, un divario che consente allo spagnolo di gestire il finale di stagione con relativa tranquillità. Se Sinner dovesse vincere sia a Parigi che a Torino, ad Alcaraz basterebbe raggiungere la finale a Parigi (650 punti) per chiudere comunque l’anno da numero 1.
Per mantenere viva la lotta fino alle Finals di Torino, Alcaraz dovrebbe fermarsi al massimo in semifinale a Parigi, totalizzando 400 punti e portandosi così a quota 11.440, appena 60 in meno rispetto a Sinner. In questo scenario, lo spagnolo sarebbe costretto a vincere almeno una partita nel girone di Torino per confermare il primato mondiale.
L’ipotesi più favorevole per Sinner prevede che Alcaraz si fermi ai quarti a Bercy (200 punti) e vinca una sola partita alle Finals (altri 200 punti), senza raggiungere le semifinali. In quel caso, l’altoatesino potrebbe completare una rimonta storica e chiudere la stagione da numero 1 del mondo. Un traguardo molto molto difficile, ma non impossibile per il miglior Sinner di sempre. Anche se non gli basterà, da solo, il suo talento.
