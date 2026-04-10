Crippa nella Maratona di Parigi per cambiare passo

Per il 29enne atleta trentino di origini etiopi, detentore oltre che di quello nella mezza maratona, dei record italiani sui 3.000, 5.000 e 10.000 in pista, oltre che di quelli sui 5 e 10 km in strada, la gara di Parigi avrà un significato fondamentale perché dovrà chiarire le sue reali potenzialità nella prova di corsa più lunga dell'atletica, che ha mostrato di soffrire nelle ultime quattro occasioni agonistiche vissute, a cominciare proprio da quella dei giochi a cinque cerchi nell'agosto 2024, a cui hanno fatto seguito nel 2025 i due ritiri di Londra ad aprile e dei mondiali di Tokyo a settembre, e infine una prestazione poco convincente a Valencia a dicembre con un modesto 38esimo posto in 2h10'59.