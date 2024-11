Coppa Davis, Berrettini: "Un onore giocare e vincere con Sinner"

Felice anche il dominatore della stagione, numero 1 del ranking Atp: "Abbiamo tante scelte per il doppio, come ha detto Matteo, e in doppio può succedere di tutto. Il mio match in singolare non è durato molto, mi sentivo pronto anche in doppio e ho cercato di dare il meglio. Matteo ha giocato benissimo e siamo in semifinale, si è occupato anche di me oggi... So quanto lavora duro, siamo molto amici e ci è mancato molto. È stato un onore e un piacere giocare il doppio con lui".