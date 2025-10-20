Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Jannik Sinner si dà ai kart: vittoria a Vienna contro l'allenatore Darren Cahill

Il tecnico australiano ha postato sui social l'immagine del podio con l'altoatesino sorridente sul gradino più alto

di Redazione
20 Ott 2025 - 09:12

Dopo la vittoria al Six Kings Slam, Jannik Sinner è già volato a Vienna per l'ATP 500, tuttavia prima di scendere in campo, l'altoatesino ha deciso di prendersi un momento di relax. Il numero 2 al mondo ha cambiato per una volta sport dandosi ai kart dove ha affrontato, vincendo ancora una volta, il proprio allenatore Darren Cahill.

Il tecnico australiano ha pubblicato l'immagine del podio su Instagram con il 24enne di Sesto Pusteria sorridente a differenza del coach che, scherzosamente, ha mostrato tutta la propria delusione per il secondo gradino del podio. Sinner tornerà ora a concentrarsi sul tennis dove affronterà nella giornata di martedì 21 ottobre il tedesco Daniel Altmaier con l'obiettivo di proseguire la corsa al primo posto della classifica mondiale.

sinner
cahill

