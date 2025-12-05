F1 Abu Dhabi: Charles Leclerc festeggia 150 GP in Ferrari con un casco speciale

Attraverso i suoi canali social, il numero 16 ha svelato le immagini del nuovo design e ha voluto dedicare un pensiero a tutto il popolo ferrarista che lo ha sostenuto in questi anni: "Grazie mille per le 150 gare in rosso". Un gesto d'amore verso il Cavallino Rampante in attesa di scendere in pista per chiudere la stagione e onorare al meglio questa importante ricorrenza statistica.