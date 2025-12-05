Logo SportMediaset

Formula 1
F1 Abu Dhabi: Charles Leclerc festeggia 150 GP in Ferrari con un casco speciale

Weekend speciale per Charles Leclerc ad Abu Dhabi: corre il 150° GP con la Ferrari

di Stefano Fiore
05 Dic 2025 - 15:07
Il Gran Premio di Abu Dhabi non sarà una gara come le altre per Charles Leclerc. Sul circuito di Yas Marina, il pilota monegasco taglierà un traguardo prestigioso, disputando il suo 150° Gran Premio al volante della Ferrari. Un legame profondo quello con la scuderia di Maranello, che Leclerc ha voluto onorare presentando un casco speciale realizzato appositamente per questo weekend celebrativo.

Attraverso i suoi canali social, il numero 16 ha svelato le immagini del nuovo design e ha voluto dedicare un pensiero a tutto il popolo ferrarista che lo ha sostenuto in questi anni: "Grazie mille per le 150 gare in rosso". Un gesto d'amore verso il Cavallino Rampante in attesa di scendere in pista per chiudere la stagione e onorare al meglio questa importante ricorrenza statistica.

