Spagna, Sanchez: "Un Comitato esecutivo per governance Sport spagnolo"

05 Dic 2025 - 15:15

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato oggi la creazione di un Comitato esecutivo dello Sport spagnolo con "compiti di pianificazione delle linee strategiche al servizio dello sport".

"Impianteremo il Comitato esecutivo dello Sport spagnolo di cui faranno parte il Consiglio superiore dello Sport spagnolo, pertanto l'amministrazione dello Stato, il Comitato olimpico spagnolo e il Comitato paralimpico spagnolo" ha detto Sanchez, intervenendo alla presentazione del progetto Modello di Sport, nella sede del Comitato Olimpico Spagnolo (Coe). Il nuovo organismo opererà all'interno del Consiglio superiore dello Sport in compiti di "pianificazione e di direzione di linee strategiche al servizio delle nostre federazioni e anche dei nostri sportivi", ha precisato. I tre principali organismi dello sport avranno così "un ruolo molto rilevante per sviluppare strategie a breve, medio e lungo termine".

Il nuovo organismo punta a realizzare "alcuni mandati del Coi", come la necessità di "modernizzare il settore" e di "adattare la governance pensando non solo nell'oggi ma nel domani", ha anche detto il premier.

Nel riconoscere che i successi dello sport spagnolo "sono riconosciuti e celebrati in tutto il mondo", Sanchez ha rivendicato che "l'eccellenza", "il vero podio che abbiamo conquistato è che lo sport può dire oggi di essere più inclusivo, solidale e paritario". E ha sottolineato, alla vigilia del 47mo anniversario della Costituzione del 1978, che "due anni prima la Spagna inviò alle Olimpiadi di Montral 69 atleti, dei quali 1 su 10 erano donne. Lo scorso anno sono andati a Parigi 382 sportivi, oltre la metà dei quali donne", ha concluso. 

