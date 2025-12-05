Spagna, Sanchez: "Un Comitato esecutivo per governance Sport spagnolo"

Nel riconoscere che i successi dello sport spagnolo "sono riconosciuti e celebrati in tutto il mondo", Sanchez ha rivendicato che "l'eccellenza", "il vero podio che abbiamo conquistato è che lo sport può dire oggi di essere più inclusivo, solidale e paritario". E ha sottolineato, alla vigilia del 47mo anniversario della Costituzione del 1978, che "due anni prima la Spagna inviò alle Olimpiadi di Montral 69 atleti, dei quali 1 su 10 erano donne. Lo scorso anno sono andati a Parigi 382 sportivi, oltre la metà dei quali donne", ha concluso.