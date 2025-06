Roland Garros, Jannik Sinner sfida Aleksandr Bublik per un posto in semifinale

Se si va a scorrere i tabellini dei vari tornei, si può notare come Jannik Sinner sia in vantaggio nei precedenti per 3-1 con Aleksandr Bublik che riuscì a imporsi soltanto ad Halle nel 2023, quando l'azzurro dovette però ritirarsi. In molti ricordato però il siparietto di Miami 2021 quando Sinner, appena diciannovenne, superò il kazako che a fine partita lo apostrofò dicendo "Tu non sei umano"