Inter, Marotta su Lookman: "Se non si chiude in 2-3 giorni andremo su altri"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta ha aggiornato sulla situazione della trattativa per acquistare Lookman dall'Atalanta: "Settimana decisiva per Lookman? Certamente sì. Abbiamo condiviso con l'allenatore la ricerca di giocatori che abbiamo duttilità per poter giocare con diversi schemi. Lookman è sicuramente adatto a questo modello. Non è l'unico, non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo ad una conclusione di un confronto con l'Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo ad una conclusione, altrimenti faremo una scelta differente".