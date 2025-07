Inter, primo giorno di allenamenti ad Appiano. Alle 14 parola a Marotta e Chivu

Due giorni di test fisici e ora per l'Inter è arrivato il giorno del primo allenamento ad Appiano Gentile, quando nel pomeriggio è atteso il neo ct azzurro Rino Gattuso. Doppia seduta, chiusa al pubblico, per cominciare e notte in ritiro per i giocatori nerazzurri. Tutti a disposizione di Chivu tranne Taremi, in permesso, Frattesi, alle prese con il recupero dopo l'intervento di ernia inguinale a cui si è sottoposto il 10 luglio, e Vanheusden, reduce da una stagione con il Mechelen e che effettuerà una prova con gli spagnoli del Marbella.La prima uscita in amichevole è prevista per domenica 3 luglio, quando è in programma la partitella in famiglia con l'Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Alle 14 il presidente Beppe Marotta e Chivu apriranno ufficialmente la stagione con una conferenza stampa.